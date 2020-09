Mindestens genauso oft wie zum Schläger griffen 50 Mitglieder des Golfclub Gut Hahues zu Telgte am Samstag zum Regenschirm. An zwei Tagen ging es um die Clubmeistertitel: am Samstag über 18 Löcher und am Sonntag – bei angenehmeren Wetterbedingungen - sogar in zwei Runden über insgesamt 36 Löcher. Bis zur letzten Bahn blieb es spannend.

Favorit Christoph Görisch spielte in der letzten Runde eine 87. So sah Anke Große Frericks ihre Chance und schaffte mit 83 Schlägen ihre beste Runde bei den Meisterschaften. Beim Annäherungsschlag zum Grün auf der letzten Bahn traf Görisch den Ball nicht wie gewollt – mit Glück kam der Ball dennoch zum kurzen Putt auf das Grün. Das nutzte der Vorjahresmeister sicher zum Gesamtsieg.

Große Frericks blieb mit einem Schlag Rückstand (255 zu 256) das Nachsehen – und bei der Siegerehrung die sportliche Ansage an den neuen und alten Clubmeister: „Jetzt weiß ich aber, wie ich Dich knacken kann.“ Als Trost erspielte sie sich den Titel bei den Damen. Große Frericks gewann dort vor Theresa Rüther (262). Aufgrund des Doppelpreisausschlusses erhielt Marco Eißing (279) den Titel bei den Herren vor Antonio Marinaccio (284) zugesprochen.

Bei den Seniorinnen verwies Eva-Maria Rödlich mit 271 Schlägen Silke Thöne (292) auf Rang zwei. Serientäter gab es bei den Senioren und der Jugend: Klaus Mattews verteidigte mit einer 192 den Titel bei den Senioren, musste sich aber dem starken Spiel von Ralf Becker (193) erwehren. Bei den Jugendlichen setzte sich wieder Max Thelen mit 292 Schlägen deutlich gegen Felix Kirchner (314) durch.

Bei der Siegerehrung ließ es sich Clubmeister Christoph Görisch nicht nehmen, die Mitglieder einzuladen, um den Abend – sofern es die Coronavorgaben erlaubten – gemütlich ausklingen zu lassen.