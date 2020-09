„Trotz des schlechten Wetters am Samstag war der 7. Sparkassen-Cup wieder ein voller Erfolg“, resümierte Steffen von der Brüggen aus dem Organisationsteam der SG Grün-Weiß Telgte.

Angesichts des Regens am ersten der beiden Tage durften die Teilnehmer des Leistungsklassen-Turniers in die Tennishalle Ostbevern ausweichen. „Ein herzlicher Dank an den TC Ostbevern und an Frank Müller, dass wir die Plätze mitbenutzen durften“, betonte von der Brüggen. Am Sonntag konnten alle Matches bei herrlichem Sonnenschein in Telgte stattfinden.

Für die Spieler der SG Grün-Weiß lief es nicht ganz so gut. Miguel Lück verlor bei den Herren 30 seine beiden Partien. Auch Markus Twickler, der bei den Herren 40 nachgerückt war, musste beide Matches abgeben, das zweite knapp im Champions-Tiebreak. Bei den Herren 60 hatte auch Martin Moriße das Glück nicht auf seiner Seite. Er unterlag in beiden Einzeln nach hartem Kampf jeweils im Champions-Tiebreak.

Und die Verantwortlichen der SG Grün-Weiß freuen sich jetzt schon auf den 8. Sparkassen-Cup 2021, teilt von der Brüggen mit.