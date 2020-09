Die heimischen Reiter waren am vergangenen Wochenende bei der Sichtung der Goldenen Schärpe Ponys und Großpferde beim RV Rhede-Krommert erfolgreich. Insgesamt sieben Junioren (U 16) aus dem Kreisreiterverband Warendorf wurden vom Pferdesportverband Westfalen für die Goldene Schärpe, den Deutschlandpreis der Ponyreiter und für Großpferde, nominiert. Die Ponyreiter starten vom 25. bis zum 27. September in Höven im Oldenburger Land. Die Goldene Schärpe Pferde wird vom 16. bis zum 18. Oktober in Langenfeld im Rheinland ausgetragen.

Die Sichtung der Ponyreiter bestand aus einem Kombinierten Wettbewerb der Klasse E (Einzel- und Mannschaftswertung) mit Einzel-E-Dressur, Vormustern, E-Stilspringen und Stilgeländeritt Klasse E. Die Mannschaft des Kreisreiterverbandes Warendorf mit Charlotte Winkelkötter (RV Ostenfelde-Beelen) auf Darcy V, Theresa Koch (RV Rinkerode) auf Vive being B, Carina Knappheide (RV Ostbevern) auf Wolfskin, Greta Börnemann (RV Ostbevern) auf Veivels little Queen NRW und Paul Suttorp (RV Alvers­kirchen-Everswinkel) auf Schierensees Heart and Soul belegten den dritten Platz. „Damit hatten wir nie gerechnet“, strahlte Andrea Korte vom RV Telgte-Lauheide. Sie hatte die Mannschaft mit Hugo Lackhove (RV Ostbevern) vorbereitet.

Nominiert für die Goldene Schärpe wurden Winkelkötter, Koch und Knappheide. „Den anderen beiden, jüngeren Reitern fehlt noch die Erfahrung. Sie haben aber auch noch Zeit“, sagte Korte. Die Ponymannschaft des RV Gustav Rau Westbevern landete auf dem siebten Platz unter acht Mannschaften.

Bei den Großpferden gewann Carina Schlieper (Westbevern) mit Rosalie die Gesamtwertung. Sie siegte im Springen, wurde Zweite in der Dressur und Sechste im Gelände. In dem Kombinierten Wettbewerb platzierten sich hinter Schlieper Judith Heimann (RV Albersloh) mit Dagalier als Zweite, Greta Bußmann (Westbevern) mit Primabella als Vierte und Piett Scharffetter (RV Telgte-Lauheide) mit Romy Darling als Sechster. Diese Vier wurden nominiert.