Unter strengen Corona-Schutzmaßnahmen fanden im Kölner Leistungsstützpunkt die NRW-Landesmeisterschaften statt. Dabei sicherte sich Juli Gause aus Ostbevern, die seit ihrem zehnten Lebensjahr im Ring steht, den Titelgewinn in ihrer Gewichtsklasse.

Im Halbfinale fuhr die Kampfsportlerin in Reihen des BC Warendorf einen K.o.-Sieg ein. Tags drauf traf sie auf Joanna Pommer aus Deusen, eine äußerst anspruchsvolle Gegnerin die im Vorfeld schon annähernd 70 Kämpfe in ihrer Statistik aufwies. Außerdem boxt Pommer als Linkshänderin in der Rechtsauslage. Eine Auslage, die Gause durch ihre Zwillingsschwester Tessa allerdings bestens kennt.

Die 16-Jährige, die sich durch Disziplin und Trainingsfleiß auszeichnet, bestritt am Sonntag erst ihren achten Kampf, obwohl sie bereits bei mehreren Titelkämpfen erfolgreich war. Vorbereitet und begleitet wurde Juli Gause von BCW-Trainer Evgenij Kolesnik.

Technisch überlegen überzeugte die Ostbevernerin das Kampfgericht bereits in der ersten Runde des Finales. Zur Mitte der zweiten Runde gelang Gause mit der Schlaghand der entscheidende Treffer, wobei sie ihre Gegnerin an der Nase traf. Diese war nun in der Atmung behindert und nach Punkten unterlegen, heißt es in einer BCW-Mitteilung.

Der Ringarzt überprüfte die Kampffähigkeit von Pommer und sah keine gesundheitlichen Probleme. Die Gegnerin versuchte immer wieder, Gause auf langer Distanz zu halten, was ihr jedoch kaum gelang. Den schnellen Schlagserien von Gause hatte Pommer am Ende wenig entgegenzusetzen.

Damit sicherte sich Juli Gause nicht nur den NRW-Titel und eine Medaille, sie löste gleichzeitig auch das Ticket für die Deutschen Meisterschaften im November, die in Mecklenburg-Vorpommern stattfinden.

Auch ihre Warendorfer Vereinskolleginnen Zoe Prinz, Ilayda Kocak und Arianita Rama werden voraussichtlich bei den Deutschen Meisterschaften antreten. Sie blieben auf Landesebene ohne Gegner.