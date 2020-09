Weil in der Verbandsliga-Staffel 4 neun Mannschaften spielen, starten die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern II erst an diesem Wochenende in die Saison. Sie hatten also eine Woche länger Zeit, sich vorzubereiten. Oder sie wurden – je nachdem wie man es sehen will – eine Woche länger auf die Folter gespannt.

Fest steht: „Alle sind ein bisschen angespannt vor dem ersten Pflichtspiel nach knapp sechs Monaten“, sagt Coach Frank Brockhausen. Der Co-Trainer des Zweitliga-Teams hat den Posten bei der weiter verjüngten Reserve – wie berichtet – von Hartmut Abrell übernommen.

„Alle Gegner sind erst einmal eine Wundertüte für uns“, sagt Brockhausen. „Wir lassen uns mal überraschen, wie wir reinkommen.“ Das zweite Trainingsspiel haben die Ostbevernerinnen in dieser Woche gegen den Oberligisten SV Bad Laer II mit 0:4 verloren. „Der dritte und vierte Satz waren sehr ordentlich“, lobt der neue Trainer. „Ergebnisse zählen erst ab diesem Wochenende.“

Also erst ab Sonntag, wenn es um 12 Uhr in der Beverhalle gegen den TV Mesum geht. Der Gast hat sein erstes Match in dieser Saison mit 1:3 gegen den TSC Gievenbeck verloren. Zuschauer sind erlaubt, müssen sich nur in Listen eintragen und die Corona- Schutzmaßnahmen einhalten.

„Ich finde, wir hatten eine gute Vorbereitung“, sagt Frank Brockhausen. „Mesum wird uns zeigen, wie gut sie wirklich war.“