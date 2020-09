3:2 hat der BSV in der Meisterschaft gegen Everswinkel gewonnen und 3:2 im Kreispokal gegen Hohenholte. In Handorf sieht Daniel Kimmina seine Truppe aber als „krassen Außenseiter“. Der Trainer des Aufsteigers sagt: „Da kommt was auf uns zu. Handorf hat ein eingespieltes, offensiv ausgerichtetes Team, das auch noch verstärkt wurde.“ Auch der TSV gewann das erste Punktspiel (5:2 in Albersloh) und im Pokal (1:0 gegen Eintracht Münster) – und am Donnerstag ein Testspiel bei der SG Telgte mit 2:1. Den Ostbevernern fehlen wegen Verletzungen, Urlaub oder Sperren Droste (zwei Wochen gesperrt), Torjäger Esser, Lander, Cramer, Hülsmann, Horstmann, Middrup, Langanke, Leifhelm und Graf. „Mit einem Pünktchen wäre ich hochzufrieden“, sagt Kimmina.