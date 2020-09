Zufriedene und einige strahlende Gesichter gab es, als Jugendwartin Karin Walbelder die Siegerehrung in den vier Altersklassen bei den Jugend-Clubmeisterschaften des TC Ostbevern vornahm. Besonders spannend machten es die neun Jungen der Altersklasse I, die in ausgeglichenen Gruppenspielen ihre Finalisten ermittelten. Sie kürten erst nach insgesamt sieben Stunden Turnierdauer ihren Titelträger.

Finn Schulze Topphoff machte im Finale das Rennen und verwies dabei den leicht favorisierten Timo Rolf denkbar knapp mit 7:6 auf Rang zwei. Im Spiel um Platz drei bezwang Henri Schepers seinen Kontrahenten Jonas Termühlen mit 6:2. Auf den weiteren Plätzen folgten Frederick Finke, Jannik Walbelder, Henri Sohn, Max Plagemann und Luca Everwin.

In der Altersklasse II setzte sich Jan Höppener mit drei Siegen vor Bastian Korthorst, Carl Rehbaum und Levi Cordes die Krone auf. Im Midcourt-Turnier erspielte sich Linus Walbelder in einem packenden Finale mit 6:4, 2:6, 6:2 gegen Yann Schepers den Clubmeister-Titel. Fritz Rehbaum setzte sich im kleinen Finale gegen Jakob Beckmann mit 6:2, 6:2 durch. Im Spiel um Platz fünf besiegte Jonah Baalmann Jannes Obert in zwei Durchgängen. Im Kleinfeld war Viktor Kovachev nicht zu bremsen. Er gewann diese Konkurrenz vor Semin Osmancevic und Lukas Löwen.

Alle Beteiligten wurden nach den Spielen mit Urkunden und kleinen Preisen belohnt. Die Clubsieger erhielten von Karin Walbelder einen Pokal.

Am kommenden Sonntag (20. September) ermitteln die Erwachsenen ab 11 Uhr die Meister. Am darauffolgenden Samstag (26. September) wird das Saisonende im sportlichen Bereich mit einem Eltern-Kind-Turnier eingeläutet.