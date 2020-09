Am zweiten Spieltag der NRW-Liga holte die Spielgemeinschaft Ostbevern-Gütersloh auf fremder Bahn alle drei Punkte. In der Stadthalle Gütersloh, in der die TSG Rheda zu Hause ist, gewann der Gast deutlich mit 3:0 und 4963:4760 Holz (Zusatzwertung 53:25). Im ersten Block setzten Martin Börsch­mann mit 839 Holz und Marc Schelhove mit 793 Maßstäbe. Die Gastgeber trafen 815 und 785 Holz, sodass die Ostbeverner mit 32 Holz führten. Den Vorsprung bauten Christoph Nowag (829) und Nico Hornig (810) auf 115 Holz aus. Im Schlussblock überzeugten Markus Czauderna (824) und Michael Hornig (868). Nach zwei Spielen und zwei Siegen führt Ostbevern-Gütersloh gemeinsam mit der SG Wattenscheid die Tabelle an. Das sei aber nur eine Momentaufnahme, teilen die heimischen Sportkegler mit. Mit den bisherigen Leistungen seien sie in jedem Fall sehr zufrieden. Die SpG Ostbevern-Gütersloh will auch am kommenden Sonntag (10 Uhr) auf den eigenen Bahnen gegen SK RWE Niederaußem die Oberhand behalten.