Emily Roberg hat nach ihrer Teilnahme an den Nachwuchs-Europameisterschaften 2018 in Bishop Burton (England) und dem deutschen Meistertitel mit Sandro in diesem Jahr erfolgreich den Umstieg vom Pony- ins Großpferdelager gemeistert. In Langenhagen belegte sie in einer internationalen Zwei-Sterne-Prüfung mit dem Wallach Guccimo den dritten Rang. Dabei gewann sie die Dressur, blieb im Gelände ohne Zeitüberschreitung, leistete sich im Springparcours jedoch einen Abwurf.

Die 16-jährige Vielseitigkeitsreiterin ist zudem mit ihren beiden Pferden Donna Lena und Guccimo für die Deutschen Jugendmeisterschaften vom 1. bis 4. Oktober in Luhmühlen nominiert. Das Gelände des deutschen Military-Mekkas kennt sie schon, dennoch sieht sie ihren ersten Auftritt bei den Junioren eher als „Übungslauf“ für Aufgaben in späteren Jahren.

Die Schülerin der elften Klasse wechselt in diesem Monat vom RFV Telgte-Lauheide zum Reitclub St. Mauritz-Münster.