Am morgigen Sonntag werden beim Tennisclub Ostbevern die Finalspiele der Clubmeisterschaften ausgetragen. In sechs Konkurrenzen haben seit Mitte Juni rund 80 Mitglieder Vorrundenspiele ausgetragen, die trotz der coronabedingten Einschränkungen weitgehend termingerecht absolviert wurden.

Vor einigen Wochen entschied sich der Vorstand für eine Durchführung des Finaltags unter Einhaltung des Hygienekonzepts. „Aufgrund der späten Terminierung der Endspiele gab es natürlich Terminkollisionen, sodass einzelne Final- und Platzierungsspiele vorgezogen wurden oder nachgeholt werden“, erklärt Sportwart Frank Müller.

Dennoch finden am Sonntag einige mit Spannung erwartete Begegnungen statt. Um 11 Uhr ermitteln Patrick Lorenz und Matthias Mansla den Titelträger bei den Herren 35. Mansla bezwang in der Vorschlussrunde in einer packenden Partie Vorjahressieger Marcus Borgmann in drei Sätzen, während Lorenz mit Siegen über Andreas Wobker und Markus Dreger erstmalig den Einzug ins Finale buchte. Anschließend kommt es um 12.30 Uhr im Endspiel der Damen 35 zum Duell Petra Herweg gegen Susanne Knappheide, die sich beide recht souverän durch das Turnier gespielt haben.

Außerdem werden noch acht weitere Begegnungen in der Haupt- und Nebenrunde der einzelnen Konkurrenzen ausgetragen. Das Finale der offenen Klasse zwischen Titelverteidiger Lukas Peschke und Nils Müller wird am 3. Oktober nachgeholt.