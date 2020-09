Ein spätes Gegentor vermasselte Björn Kirchgessner seine Punktspiel-Premiere bei den Fußballerinnen des BSV Ostbevern . Der Westfalenligist verlor am Sonntagvormittag unglücklich mit 1:2 (1:1) den Saisonauftakt beim VfL Bochum II .

Trotzdem fuhr der neue Coach ganz entspannt über die Autobahn 43 nach Hause zurück. „Wir haben ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht“, bilanzierte Kirchgessner. „Die Mannschaft war in den Zweikämpfen wach, hatte Zugriff und hat viel untereinander gesprochen, sich immer positiv gepusht.“

Nur die vielen guten Torchancen haben die Gäste an der Castroper Straße nicht genutzt. Vor dem Führungstreffer von Neuzugang Lara Friese (24.) traf Johanna Meimann nur den Pfosten. In der zweiten Halbzeit hätten Meimann, Friese und Laura Rieping den BSV wieder in Führung bringen können. Bochum hatte in der 34. Minute ausgeglichen und erzielte in der 85. Minute den Siegtreffer. „Wenn man seine Chancen nicht nutzt, bleibt das Spiel offen“, so Kirchgessner. „Wir nehmen trotzdem das Positive mit.“ Dazu gehörte die Defensivleistung. Mit ungewohnter Dreierkette standen die BSV-Frauen sehr geordnet und sicher. Kirchgessner sagte: „In der zweiten Halbzeit hatten wir das Heft in der Hand. Wir hatten mehr Ballbesitz und mehr Chancen.“ Aber am Ende keine Punkte.

BSV-Frauen: Lenz – Mahnke, Koenen, Beste – Friese, Schlattmann (88. Stövesand), Glenzki, Rieping, Weber (80. Köhne) – Dießelberg (72. Samberg), Meimann (85. Haverkamp). Tore: 0:1 Friese (24.), 1:1 Kürten (34.), 2:1 Reith (85.).