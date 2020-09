Auch dem zweiten Titelfavoriten der Kreisliga A1 unterlagen die Fußballer des BSV Ostbevern letztlich deutlich. Eine Woche nach dem 0:3 in Handorf verloren sie am Sonntag mit 0:4 (0:1) gegen den VfL Sassenberg, der sich mit zahlreichen ehemaligen BSVern in seinen Reihen berechtigte Hoffnungen auf den Meistertitel machen darf.

„40 Minuten war es ein Spiel auf Augenhöhe“, fasste Ostbeverns Coach Daniel Kimmina seine Eindrücke zusammen. Mohamed Alali besaß gleich zu Beginn des Matches und dann noch einmal in der 13. Minute zwei nennenswerte Einschussmöglichkeit für die Blau-Weißen. Beide Male war ihm das Leder von Niclas Leinkenjost vorgelegt worden. Versenken konnte er das Spielgerät allerdings nicht im gegnerischen Netz. Auf der anderen Seite hatten aber auch die Gäste viermal die Möglichkeit zu treffen.

Fünf Minuten vor der Pause schickte der Unparteiische Ingmar Grempel BSV-Offensivakteur Leinkenjost nach zwei Foulspiels mit Gelb-Rot vom Feld. „Ich glaube, zu elft wäre es ein heißer Tanz geworden. Wir hätten durchaus auch einen Dreier landen können“, so Kimmina.

Es kam anders. Max Koch (41.) gelang der VfL-Führungstreffer. Und nach dem Seitenwechsel vermochten die Hausherren den Gegner in Unterzahl nicht mehr anzulaufen wie in der Anfangsphase. Das nutzten die Sassenberger gekonnt zu ihrem Vorteil. In einer einseitigen zweiten Hälfte erhöhten Koch (58.), der eingewechselte Lauren Kock (70.) und Tobias Brand (72.) auf 0:4.

Eine Halbchance für Timo Schapmann war alles, was die BSV-Fußballer noch auf ihrer Habenseite verbuchen konnten. Kimmina: „Wir haben zu zehnt nicht aufgegeben, aber Sassenberg verfügt über spielerische Klasse.“

BSV: Jürgens – Büst (70. Knoblich), Kipp, Rusche, Ritter (70. Ritter) – Lührmann, Schulze Hobeling (85. Langanke), Kowol (73. Hülsmann) – Leinkenjost, Sanders, Alali.Tore: 0:1, 0:2 Koch (41./58.), 0:3 L. Kock (70.), 0:4 Brand (72.). Besonere Vorkommnisse: Gelb-Rot für N. Leinkenjost (40.).