Es fließen Tränen: Abschied von Eggenhaus und Spieß

Es flossen Tränen. Erst bei Sophia Eggenhaus, dann bei einigen ihrer ehemaligen Mitspielerinnen, dann bei Sabrina Roer­, während sie am Mikro warmherzige Worte über Lara Spieß sagte. Die nachträgliche Verabschiedung von Spieß und Eggenhaus nach dem Heimspiel des BSV gegen Bayer Leverkusen wurde zu einer rührseligen Angelegenheit. Die beiden Volleyballerinnen sind in diesem Sommer innerhalb der 2. Liga nach Borken gewechselt – Kapitänin Eggenhaus nach 15 Jahren beim BSV. Was sagte Trainer Dominik Münch doch am Sonntag: „Das ist nur ein sportlicher Abschied. Die Freundschaft bleibt.“

Volleyball: BSV Ostbevern gegen Bayer Leverkusen 1/68 2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller

2. Bundesliga Nord Frauen 20. September 2020 BSV Ostbevern - Bayer Leverkusen 0:3 Foto: Ralf Aumüller