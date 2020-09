Große Erleichterung bei den Bezirksliga-Fußballern der SG Telgte: Nach zwei Auftaktniederlagen gegen Oestinghausen (2:4) und in Wolbeck (2:5) gelang ihnen im Heimspiel gegen SW Hultrop der erste Dreier der noch jungen Saison. Aufgrund einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte ging der 4:1 (0:1)-Erfolg vollauf in Ordnung.

Allerdings bedurfte es einiger Anlaufzeit, bis die SG-Maschinerie so richtig ins Rollen kam. Die erste Großchance besaß Jo Maffenbeier gleich zu Spielbeginn, als er am langen Eck vorbeizog. Nach 28 Minuten bugsierte er einen Hechtkopfball über die Querlatte. Auf der Gegenseite standen ebenfalls zwei Torgelegenheiten, von denen Kapitän Tobias Edler (13.) aber gleich die erste zu nutzen wusste. Beide Seiten hätten noch einen Elfmeter zugesprochen bekommen können, beide Male blieb die Pfeife von Referee Julian Brandt jedoch stumm.

Nach der Pause brauchte Maffenbeier noch einen dritten vergeblichen Versuch zum Üben, ehe er mit der vierten Chance (57.) zum Ausgleich traf. Fahri Malaj machte daraus eine Minute später einen Doppelschlag, als er zum 2:1 traf.

Telgte hatte eindeutig das Kommando übernommen. Hultrop kam kaum noch zum Luftholen, Torchancen blieben für die Gäste Mangelware. Lediglich einmal, in der 79. Minute, musste SG-Keeper Sebastian Mende mit einer Glanztat die zu diesem Zeitpunkt noch schmale Führung verteidigen.

Maffenbeier hatte nun endgültig genug getestet und weitete seine persönliche Bilanz mit zwei weiteren Treffern zum 3:1 (86.) und 4:1 (90.) zum Dreierpack aus.

„Wir haben die Gäste lange am Leben gehalten und hätten die Entscheidung schon früher erzielen müssen“, resümierte SG-Coach Frank Busch. „Insgesamt war es ein erwachsener Auftritt. Wir hatten uns in der Woche viel vorgenommen und haben das mit Körpersprache und Einsatzwillen umgesetzt. Vielleicht gibt uns der Sieg Sicherheit.“

SG: Mende – Hartmann, Gronover, Schwienheer (72. Lubeseder), Kleinherne – Schoof (56. Plagge), Röös, Tewes (85. Holthusen), Malaj, Droste (60. Wieloch) – Maffenbeier. Tore: 0:1 Edler (13.), 1:1 Maffenbeier (57.), 2:1 Malaj (58.), 3:1 und 4:1 Maffenbeier (86./90.)