Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen gab es beim Dressurturnier des Reitstalls am Rothenbach im Warendorfer Süden vier Tage lang guten Sport zu bestaunen. Schon der erste Tag sah mit dem Prix St. Georges, einer S*-Dressur, den ersten sportlichen Höhepunkt. Den gewann die in Warendorf lebende Elisabeth von Wulffen (Reitakademie München) mit ihrem Hannoveraner Dancing World mit 73,772 Prozent.

Über den Sieg in der Klasse M freute sich Bianca Nowag (RV Ostbevern) mit Win for me. Mit dem sechsjährigen Westfalen erzielte sie im Feld der 15 teilnehmenden Paare mit einer 7,7 die höchste Wertnote.

Tag zwei begann mit einem weiteren Sieg von Elisabeth von Wulffen und Dancing World. In der S-Dressur** auf dem Niveau Intermediaire I holte sich das Paar, das bei den Deutschen Jugendmeisterschaften Dressur im westfälischen Riesenbeck Platz elf belegt hatte, mit 72,412 den zweiten S-Sieg innerhalb von nur 24 Stunden. Auf den dritten Rang kam die für den RV Milte-Sassenberg startende Nicole Franzke mit Esperado S (68,640 Prozent). Mit ihrem zweiten Pferd Babylon holte sich von Wulffen Platz fünf.

Das Wochenende stand ganz im Zeichen des Nachwuchses. In den vier Altersklassen Ponyreiter (bis 16 Jahre), Children (bis 14 Jahre auf Großpferden) Junioren (16 bis 18 Jahre) und Junge Reiter (19 bis 21 Jahre) wurden Prüfungen mit Dressuraufgabenangeboten, die auch bei internationalen Championaten geritten werden und als Qualifikationen für die Finalprüfungen am Sonntag dienten.

In der Klasse Children belegte Antonia Richter vom gastgebenden Verein mit Valentino Platz drei. In der S-Qualifikation schrammte Nina Verina Braun (Ostbevern) mit Solitaire V (69,035 Prozent) nur knapp am Sieg vorbei.

Den Abschlusstag eröffnete eine altersoffene M-Dressur*. Mit einem gelungenen Ritt, für den man etwas mehr als die Note von 7,4 hätte vergeben können, siegten Anna-Lena Vosskötter (RV Ostbevern) und ihr Vitalis-Sohn Velentano. Clemens Vosskötter (RV Ostbevern) wurde mit Darbietung Dritter (7,2).

Mit ihrem zweiten Pferd Barclay holte sich Lara Middelberg in der M-Prüfung der Junioren den Sieg (70,746 Prozent). Gleich um zwei Plätze im Vergleich zum Vortag verbesserten sich Vivien Borgmann und Especially, die Dritte wurden (67,675 Prozent).

In der S-Dressur der Jungen Reiter gingen als letztes Paar Nina Verina Braun und ihre 15-jährige Rheinländer Stute Solitaire V an den Start. Mit einem Ergebnis von 70,219 Prozent siegten beide ganz knapp vor der bis dahin führenden Fabia Stonjek (Turniergemeinschaft Silverthof) mit Smaragd (70,175 Prozent). Für Nina Verina Braun war es ihr erster Sieg in einer Dressurprüfung der schweren Klasse.