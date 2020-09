Großer Kampf beim TC Ostbevern über drei Stunden

Herrliches Spätsommerwetter begleitete den Finaltag der Clubmeisterschaften beim TC Ostbevern. Insgesamt hatten sich knapp 80 Mitglieder in den sechs Konkurrenzen gemeldet, die sich in Vorrundenbegegnungen für die Final- und Platzierungsspiele qualifizieren konnten. Am Sonntag wurden unter Einhaltung des Hygienekonzepts die neuen Titelträger ermittelt – und das in teilweise packenden Partien.

Gleich zu Beginn lieferten sich Patrick Lorenz und Matthias Mansla im Finale der Herren 35 einen großen Fight. Nach drei Stunden Spielzeit mit vielen hartumkämpften Ballwechseln hatte Ü 30-Akteur Lorenz mit 7:6, 2:6, 6:4 die Nase vorn und gewann erstmals den Clubmeistertitel. Platz drei erspielte sich Marcus Borgmann , der Markus Dreger in zwei Sätzen bezwang. In dem Nebenrunden-Finale hatte Andreas Seidel am Ende in zwei Sätzen gegen Andreas Laumann-Rojer die Nase vorn.

Im Finale der Damen 35 musste ebenfalls ein dritter Satz entscheiden. Susanne Knappheide setzte sich mit 6:3, 2:6, 6:1 gegen Petra Herweg durch. Das Spiel um Platz drei zwischen Manuela Cord und Alexandra Sohn wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen. Das Finale der Nebenrunde gewann Karin Walbelder, die sich hauchdünn mit 6:4, 5:7, 13:11 gegen Teamkollegin Astrid Struffert behauptete.

In der offenen Herren-Konkurrenz wird das Endspiel zwischen Nils Müller und Lukas Peschke am 3. Oktober nachgeholt. Hier belegte Sebastian Tebbe durch einen 7:5, 6:4-Sieg über Markus Dreger Platz drei. Das Nebenrunden-Finale gewann Marcus Borgmann mit 6:4, 6:4 gegen Ü30-Mannschaftsführer Max Heusel.

In der beliebten Mixed-Konkurrenz werden die neuen Clubmeister später ermittelt. Die Finalisten Kristina Mentrup und Sebastian Tebbe warten jetzt auf den Gewinner der Partie Alexandra Sohn/Norbert Preckel gegen die Titelverteidiger Annika und Lukas Peschke. In dem Nebenrunden-Endspiel besiegten Astrid Struffert/An­dreas Laumann-Rojer das Duo Annette und Reinhold Spahn mit 6:0, 6:3. Rang drei belegten Martina Haberland/Kurt Bellmann vor Maria Jäger/Jörg Esken. Im Vorfeld wurden bereits die Breitensport-Endspiele ausgetragen. Hier setzte sich bei den Damen Maria Jäger in zwei Sätzen gegen Maria Horstmann durch. Klaus Wansing besiegte in der Herren-Konkurrenz Hubert Rüter in zwei Durchgängen. Nebenrunden-Sieger wurde Joe Rocks vor Norbert Horstmann.

Die Siegerehrung findet traditionsgemäß im Rahmen der nächsten Jahreshauptversammlung statt.

Am kommenden Samstag (26. September, 14 Uhr) findet zum Abschluss der Saison noch ein vereinsinternes Eltern-Kind-Turnier unter der Leitung von Jugendwartin Karin Walbelder statt. Danach können die TCO-Plätze weiter bespielt werden, ehe Mitte Oktober die Anlage winterfest gemacht wird.