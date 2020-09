Noch dürfen die A-Jugendhandballer des TV Friesen Telgte auf einen Platz in der Oberliga hoffen – zumindest theoretisch. Nach der 33:36 (15:22)-Niederlage in eigener Halle gegen Westfalia Kinderhaus sind die Chancen allerdings gesunken. In der Qualifikationsgruppe mit vier Mannschaften haben der ASV Senden und Kinderhaus 3:1 Punkte sowie Telgte und der TV Emsdetten 1:3 Zähler. Die Friesen haben gegenüber Kinderhaus das um drei Treffer bessere Torverhältnis. Der Erst- und Zweitplatzierte dürfen für die Oberliga planen. Der Dritte bekommt noch eine zusätzliche Chance auf ein Ticket. Der Vierte spielt immerhin sicher in der Verbandsliga.

Am kommenden Samstag (18 Uhr) gastieren die Friesen in Senden. „Wir sind immer noch dabei. Ich hoffe, dass wir zumindest den dritten Platz halten“, sagt Raimund Tilbeck , der die Telgter U 19 gemeinsam mit Frank Börger trainiert.

Gegen Kinderhaus lag ihre Truppe phasenweise mit acht Toren in Rückstand. „Die individuelle Klasse hat sich gegenüber dem Kollektiv durchgesetzt. Auf allen Positionen war der Gegner besser besetzt“, so Tilbeck. Bis zum 3:3 hielten die Gastgeber mit, dann zog die Westfalia über 7:3 und 11:4 auf 14:6 davon. Die Gäste waren nicht über den Rückraum gefährlich, sondern vor allem durch Eins-gegen-eins-Situationen und über den Kreis.

Nach der Halbzeit stellten Tilbeck und Börger auf eine defensive 6:0-Deckung um. „Die Jungs sollten die Hacken immer am Kreis lassen“, so Tilbeck. Das zahlte sich spätestens ab Mitte des zweiten Durchgangs aus, als die Friesen den Rückstand zumindest bis auf drei Tore aufholten. Die zweite Hälfte hatten sie mit 18:14 „gewonnen“. Tilbeck lobt: „Der Sieg von Kinderhaus ist verdient. Aber unsere Jungs haben nie aufgegeben und toll gekämpft.“

Auch am Samstag in Senden sieht er sein Team in der Außenseiter-Rolle. „Ich schätze den Gegner als Mannschaft sogar noch ein bisschen stärker ein als Kinderhaus“, sagt der Friesen-Coach.

TV Friesen: Wienbrandt, Austrup – Nahrup (10), Börger (10), Tilbeck (5), Brokamp (2), Neuhaus (2), Herzig (2), Langenberg (1), Dieckhoff (1).