Die Gelbwesten beim BSV Ostbevern hatten am Sonntag alles unter Kontrolle. Ganz anders als die gleichnamige, wild zusammengewürfelte Protestbewegung in Frankreich sorgten die Frauen und Männer in den grellen ärmellosen Kleidungsstücken beim Volleyball-Zweitligisten für Ordnung. Zehn Aufpasser waren im ersten Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (0:3) im Einsatz.