In ihrem zweiten Auswärtsspiel der Saison reisen die Sportkegler der SpG Ostbevern-Gütersloh am Sonntag (Beginn um 10 Uhr) zum RSV Samo Remscheid. Und das mit sehr viel Zuversicht, weil der Gast in der vergangenen Saison als Neuling in der NRW-Liga einen Punkt aus Remscheid mitgebracht hat.

Das ist jetzt erneut das Ziel, zumal die Spielgemeinschaft in den bisherigen Partien großes Selbstvertrauen gewonnen hat und ganz oben mitmischt. Gemessen an den Ergebnissen der Vorsaison, ist sogar noch etwas Luft nach oben. Eine kleine Überraschung wie beim 3:0-Sieg bei der TSG Rheda ist möglich. Der Gast tritt wieder mit der vermeintlich besten Aufstellung an. Das Sechserteam wird durch Ersatzspieler Harald Jochmann aufgestockt.

In der Bezirksliga erwartet die SpG V am Sonntag (11 Uhr) im Eastside den ESV Münster III. Die sechste Mannschaft gastiert am Sonntag (10.30 Uhr) beim RSK Versmold II.