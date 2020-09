Nur einen Satz holten die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern II in eigener Halle. Trotzdem war Trainer Frank Brockhausen nach dem 1:3 (15:25, 18:25, 25:20, 23:25) gegen Blau-Weiß Aasee II gut gelaunt. „Ich gehe zufrieden aus diesem Spiel heraus“, sagte der BSV-Trainer. Zwei Gründe hat er für seine Haltung. Zum einen zählt Brockhausen Aasee zu den Titelanwärterinnen in der Verbandsliga. Zum anderen hat sein verjüngtes Team in diesem Spiel wieder dazugelernt.

Nämlich: „Wir haben gesehen, wie wichtig es ist, dass wir unsere eigenen Stärken einbringen müssen. Und dass wir auch mit Mannschaften von oben mithalten können.“ Das sollte dem Aufsteiger von 2019 Rückenwind für die nächsten Aufgaben geben.

Das mit den eigenen Stärken hat am Sonntag in der Beverhalle im ersten und zweiten Satz noch nicht so gut funktioniert. Nach ordentlichem Start hielten die Gastgeberinnen nur bis Mitte des ersten Durchgangs mit. Dann zog Aasee mit seinem wuchtigen Angriffsspiel das Tempo an, während die Ostbevernerinnen zusehens verkrampften. „Die Mädels wollten mit dem Kopf durch die Wand“, so Brockhausen.

Das änderte sich gegen Ende des zweiten Satzes. „Wir waren dann wieder mehr darauf bedacht, variabel zu spielen und uns auf das eigene Spiel zu konzentrieren“, lobte der Coach. „Den dritten Satz haben wir die meiste Zeit über dominiert.“ Der vierte Abschnitt blieb bis zum Ende spannend, ehe Aasee mit dem 25:23 alles klarmachte. „Wir haben kurzzeitig am Punktgewinn geschnuppert“, sagte Brockhausen.

Ihr erstes Match hatte die BSV-Reserve mit 2:3 gegen den TV Mesum verloren. Am kommenden Samstag (3. Oktober, 16 Uhr) spielt Ostbeverns Zweite bei Saxonia Münster – also wieder bei einem Team der gehobenen Klasse (zwei 3:0-Siege bislang). Mal sehen, was die BSV-Volleyballerinnen am vergangenen Sonntag gegen Aasee wirklich gelernt haben.

BSV-Frauen II: Plogmann, Carneim, Heitkötter, Ahmerkamp, Kolkmann, Weusthof, Hüttemann, Rolf, Rose, Schlautmann, Reinhardt, Lubeseder.