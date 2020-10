Einer der wenigen in diesem Jahr in Deutschland stattfindenden Triathlons wurde jetzt in Ratingen ausgetragen, wobei von allen Beteiligten ein strenges Hygienekonzept einzuhalten war. Rund 750 Athleten nutzen das Rennen als Saisonabschluss. Mit am Start war der Telgter Luca Kottenhahn , der in den zurückliegenden Jahren massive sportliche Sprünge in allen drei Teildisziplinen gemacht hat.

Die Triathleten genossen es nach einem Jahr Wettkampfpause, endlich mal wieder an einem sportlichen Vergleich teilzunehmen und wurden mit besten Bedingungen belohnt – auch wenn der Wettkampfablauf anders als üblich war. Die obligatorische Maske wurde bis kurz vor dem Start und direkt im Ziel wieder getragen. Das Gelände rund um das Angerbad in Ratingen war komplett abgeriegelt und durfte nur von den Athleten betreten werden.

Beim Schwimmstart durfte mit Abstand und alle fünf Sekunden ein Athlet ins Becken springen. Dabei musste nach jeder 50-Meter-Strecke die Bahn gewechselt werden, um keinen Begegnungsverkehr im Wasser zu haben.

Luca Kottenhahn startete über die Sprintdistanz (400 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, fünf Kilometer Laufen) zum ersten Mal auf einem Zeitfahrrad.

Als talentierter Schwimmer kam der 16-jährige Schüler als einer der ersten Triathleten nach sechs Minuten aus dem Wasser. Auf der abgesperrten Radstrecke warteten insgesamt sechs Anstiege und über 300 Höhenmeter auf ihn, aber ebenso rasante Abfahrten. Auf die kupierte Radstrecke hatte sich der Emsstädter besonders gut vorbereitet und die unterschiedlichen Belastungsintensitäten im Training eingebaut. So verwunderte die gute Leistung und schnelle Radzeit mit einem Schnitt von über 36 Stundenkilometern nicht. Auch die wellige und unrhythmische Laufstrecke meisterte der Teenager zügig und kam nach 20 Minuten beim Laufen und einer Gesamtzeit von fast exakt einer Stunde als Neunter ins Ziel.

Gespannt ist das Mitglied der TV Werne Wasserfreunde, wie die nächste Saison ausschauen könnte. Das Konzept aus Ratingen könnte hier eine Blaupause für andere Veranstalter werden.