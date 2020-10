Im Kreispokal stehen die Fußballer des BSV Ostbevern im Achtelfinale. In der Kreisliga A hat der Aufsteiger zwei der ersten vier Spiele gewonnen. Sven Frommer (50), der Sportliche Leiter der Blau-Weißen, spricht im Interview über die ersten Wochen der neuen Saison, die Perspektiven und kurz über den Abstieg 2018.

Hat Sie der 4:1-Sieg im Pokal-Viertelfinale am Donnerstagabend gegen Bezirksligist BW Aasee überrascht?

Frommer: Groß überrascht hat mich das nicht. Wir hatten ja schon in der Saisonvorbereitung gegen Aasee gespielt und gewonnen. Da hat mich der Gegner nicht vom Sockel gehauen. Mit dem Sieg in Sendenhorst hat unsere Mannschaft Selbstvertrauen gewonnen, und Daniel(Trainer Kimmina, die Red.) macht einen richtig guten Job.

Zwei Siege und zwei Niederlagen in der Meisterschaft: zufrieden damit angesichts des schwierigen Startprogramms?

Frommer: Das sind drei Punkte mehr, als ich erwartet hatte. Die Lorbeeren dürfen wir uns aber nur umhängen, wenn wir am Sonntag auch gegen Hoetmar gewinnen. Und das wird kein Selbstläufer, sondern so schwer, wie die anderen Spiele bisher auch.

Ist das vor der Saison ausgegebene Ziel Klassenerhalt zu tief gestapelt?

Frommer: Nein, ich bleibe dabei. Das kann ja ganz schnell gehen. Wenn wir gegen Hoetmar verlieren, dann sind die drei Punkte vom Sieg in Sendenhorst schon keine Extra-Punkte mehr. Nein, wir bleiben ganz geschmeidig am Boden. Wenn wir frühzeitig in dieser Saison für Ruhe sorgen können, ist das gut. Wichtig ist jetzt erst mal, dass die Mannschaft gezeigt hat, dass sie offensiv auch ohne Carsten Esser stattfindet.

Der Abstieg aus der Kreisliga A 2018 war definitiv unnötig. Der BSV hat die letzten sieben Spiele verloren – ein Sieg hätte für den direkten Klassenerhalt gereicht. War das vor dieser Saison noch ein Thema?

Frommer: Nein, um Gottes Willen, das war es überhaupt nicht. Fallen ist ja keine Schande. Man muss danach nur sofort wieder aufstehen.