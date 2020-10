Erst in Bochum, jetzt in Lemgo – die BSV-Frauen kommen richtig herum in NRW. Aufsteiger Donop-Voßheide hat zuletzt mit einem respektablen 1:1 bei Wacker Mecklenbeck den ersten Punkt geholt. „Wir wollen das Heft in die Hand nehmen und dann mal gucken, ob das aufgeht“, sagt BSV-Trainer Björn Kirchgessner . Nach den ersten Spielen ist der neue Coach mit seinem Team zufrieden. Gegenüber dem 8:2-Festival zuletzt gegen Wiedenbrück muss der BSV auf Kapitänin und Innenverteidigerin Nele Koe­nen (Kurzurlaub) verzichten. Im Tor steht wieder Johanna Aland. Das Rennen mit Sophia Lenz um die Nummer eins sei aber völlig offen, so Kirchgessner.