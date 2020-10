Nach der SG Telgte ist jetzt auch der BSV Ostbevern direkt von Corona betroffen. Während sich bei der Sport-Gemeinschaft jeweils ein Spieler aus der zweiten und der dritten Männermannschaft mit Covid-19 infiziert haben (WN berichteten), hat es beim Nachbarverein eine Fußballerin aus der Erstvertretung erwischt. Die Spielerin des Westfalenligisten bekam am Montag die Mitteilung, dass ihr Test positiv ist.

Die BSV-Frauen wollten sofort den Trainingsbetrieb einstellen, mindestens für die nächsten Tage. Manuela Imholt, die Pokalspielleiterin des Kreises, hatte das Kreispokal-Spiel am Donnerstag bei der SG Milte/Sassenberg abgesetzt. Auch das Meisterschaftsmatch der Ostbevernerinnen am kommenden Sonntag gegen Borussia Emsdetten wurde zunächst gestrichen.

Dann ging es wieder zurück. Einige Teamkolleginnen der betroffenen Spielerin hatten sich bereits am Montag in Münster am Uniklinikum testen lassen, andere folgten am Dienstag. Die ersten Testergebnisse seien allesamt negativ gewesen, erklärte BSV-Trainer Björn Kirchgessner . Das Gesundheitsamt habe sich am Dienstag bei den ersten Spielerinnen gemeldet und mitgeteilt, dass sie nicht in Quarantäne müssten, so der Coach.

Das Zweitrundenspiel im Kreispokal soll am morgigen Donnerstag nun doch in Sassenberg ausgetragen werden. Die BSV-Fußballerinnen dürften auch wieder gemeinsam trainieren, so Kirchgessner – wenn nicht doch noch eine weitere BSV-erin positiv getestet werden sollte.

Der Fall verläuft offenbar glimpflich für die BSV-Frauen, weil die infizierte Spielerin zuletzt keinen direkten Kontakt zur Mannschaft hatte. Sie habe sich im beruflichen Umfeld angesteckt, sagt Kirchgessner. Sie gehörte am Sonntag im Punktspiel des BSV beim FC Donop-Voßheide (0:4) nicht zum Kader und hatte zuletzt auch nicht trainiert – sie war in den vergangenen Tagen also nicht in der Kabine.

Auswirkungen auf die anderen Seniorenmannschaften und die Jugendteams des Vereins habe der Fall bei den Damen nicht, betonte Rolf Ellebracht, der Corona-Beauftragte des BSV.