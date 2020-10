Nach der Corona-Aufregung in dieser Woche durften die BSV-Frauen am Freitagabend trainieren, und sie dürfen am Sonntag im Beverstadion auflaufen. „Wir richten den Fokus jetzt ganz auf das Spiel. Wichtig ist, dass wir uns auf das konzentrieren, was wir uns in den letzten Wochen erarbeitet haben“, sagt BSV-Trainer Björn Kirchgessner . Er bangt noch um den Einsatz der Leistungsträgerinnen Laura Rieping und Lara Friese. Beide sind angeschlagen. „Sollten sie ausfallen, springen andere in die Bresche“, so der Coach gelassen. Ostbevern hat bislang einmal gewonnen. Aufsteiger Emsdetten hat zweimal knapp gewonnen und nur gegen Wacker Mecklenbeck verloren.