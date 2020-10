Ostbevern -

Seit Sommer 2019 ist Daniel Kimmina Coach der BSV-Fußballer. In diesem Zeitraum enttäuschte das Ostbeverner Team lediglich zweimal auf der ganzen Linie – in der vergangenen Saison beim B-Liga-Spitzenspiel in Warendorf und beim gestrigen Auftritt in Greffen. Lediglich ein Akteur wusste zu gefallen.