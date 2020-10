„Soest hat eine tolle Fußballmannschaft, die all ihre Register gezogen hat. Das war schön anzuschauen, wenn man nicht gerade der Trainer vom Gegner ist“, urteilte Frank Busch nach der 1:3 (1:0)-Niederlage der SG Telgte beim Tabellenzweiten. „Wir sind an unsere Grenzen gestoßen. Das Ergebnis hat nichts mit Glück oder Zufall zu tun. Wir kamen heute nicht für drei Punkte in Frage.“

Dabei lag sein Aufgebot nach den ersten 45 Minuten noch mit 1:0 in Führung. Niclas Tewes (39.) hatte die Emsstädter jubeln lassen. Dabei luchste er zunächst seinem Gegenspieler den Ball ab, umkurvte den Westfalia-Torhüter und schob dann den Ball ins leere Tor.

Allerdings entsprach dieser Vorsprung keineswegs den Spielanteilen. Soest traf die Latte und den Pfosten des SG-Gehäuses, zudem zeigte sich Keeper Sebastian Mende auf der Höhe.

„Soest hatte acht bis zehn Chancen. Der Heimsieg war hochverdient. Das Team hat eine unglaubliche Geschwindigkeit und Qualität auf der Bank. Da fehlte uns die Klasse. Wir müssen unsere Punkte gegen andere Teams holen“, so Busch. Lukas Brenk glich per Strafstoß zum 1:1 (61.) aus. Markus Wieloch hatte die erneute SG-Führung auf dem Fuß, zielte aber übers Tor. Im Gegenzug traf Mario Jurss zum 2:1 (68.). „Das war der Dosenöffner für Soest. Bei uns gingen dann die Köpfe runter.“ Tom Franke (75.) sorgte für die Entscheidung.

SG: Mende – Hartmann, Gronover, Kretzer (72. Plagge), Kleinherne – Lubeseder, Moreira (81. Jashari), Wieloch, Tewes, Malaj (68. Wolf) – Maffenbeier (68. Droste). Tore: 0:1 Tewes (39.), 1:1 Brenk (Elfmeter/61.), 2:1 Jurss (68.), 3:1 Franke (75.).