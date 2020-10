Zehn Jahre nach Wiebke Silge ist mit Johanna Struffert wieder ein Volleyball-Talent aus Ostbevern für die Sichtung zur Jugendnationalmannschaft nominiert worden. Das teilt der BSV mit. Die 14-jährige Mittelblockerin spielt in der U 16 des Vereins und seit dieser Saison auch in der neuformierten dritten Damenmannschaft in der Bezirksklasse. Und sie soll ab sofort regelmäßig mit dem Zweitliga-Kader trainieren, teilt Coach Dominik Münch mit.

Struffert ist beim BSV vor rund vier Jahren zum Volleyball gekommen. Sie gehört seit einem Jahr zum Kader des Westdeutschen Volleyball-Verbandes (WVV). Den Weg dorthin fand sie über die Kreisauswahl Warendorf und die Bezirksauswahl Nord. Mit der WVV-Auswahl hatte sie schon Einsätze in der Verbandsliga.

Am vergangenen Wochenende traf sich der weibliche WVV-Kader der Jahrgänge 2006/07 in Lüdinghausen, um sein Können unter den Augen von Jugendnationaltrainer Jens Tietböhl unter Beweis zu stellen. Struffert gehört nun zu den Kandidatinnen für die Nationalmannschaftssichtung. In welcher Form dieser Prozess weitergeführt wird, ist wegen Corona noch offen.