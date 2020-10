In dieser Saison haben die Fußballer von Grün-Weiß Albersloh noch nichts gerissen. Null Punkte und 3:23 Tore – die Bilanz des Tabellenletzten in der Kreisliga A1 sieht düster aus. Auf die Frage nach der Höhe des Sieges am Sonntag kann Daniel Kimmina aber nur müde lächeln.

„So schlecht, wie die Albersloher dastehen, sind sie nicht. Sie hatten bislang wohl große Personalprobleme“, sagt der Trainer des BSV Ostbevern . Auch die jüngste 0:6-Klatsche von GWA beim SC Münster 08 II ändert nichts an seiner Meinung. „Da hat Nullacht mit der halben ersten Mannschaft gespielt“, so Kimmina. Er ist überzeugt: „Das wird für uns ein harter Brocken.“ In jedem Fall müsse sich sein Team „deutlich steigern“ gegenüber der 0:2-Niederlage zuletzt beim FC Greffen.

Die Personallage beim BSV wird immer besser, der Kader füllt sich wieder. Nur Mohamed Alali fällt länger aus, zudem kommt für Daniel Horstmann, Roman Middrup und Marcel Graf ein Einsatz noch zu früh. Steffen Cramer ist fraglich, und Carsten Esser fehlt in Albersloh möglicherweise wegen einer Fortbildung.