Das mit der Gemeinde Ostbevern abgestimmte Hygienekonzept der BSV-Volleyballerinnen erlaubt 100 Zuschauer bei den Heimspielen des Zweitligisten. Eintrittskarten können nur im Vorfeld ab montagnachmittags online erworben werden über einen Link auf der BSV-Homepage.

Gegen DSHS SnowTrex Köln bleiben die Tribünenränge in der Beverhalle am kommenden Samstag (31. Oktober) aber möglicherweise leer. Eine Entscheidung, ob diesmal wegen der steigenden Corona-Zahlen im Kreisgebiet keine Fans zuschauen dürfen, fällt Anfang dieser Woche. Das erklärte am Sonntag Dominik Münch. „Wir werden das erst mit der Gemeinde absprechen“, sagte der BSV-Trainer und Abteilungsleiter.

Eintrittskarten für das Match gegen Köln können deshalb, wenn überhaupt, frühestens ab Mittwoch im Internet geordert werden.