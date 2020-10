Wenn man Dominik Münch von der zweitägigen Fahrt nach Stralsund schwärmen hört, könnte man auf die Idee kommen, er erzählt von einer ausgelassenen Mannschaftstour – unter den Corona-Schutzmaßnahmen, versteht sich. Eine angenehme Fahrt im Reisebus, klasse Hotel, Zeit fürs Bummeln und für Sightseeing an der Ostsee: So lässt sich ein Auswärtsspiel in der 2. Bundesliga Nord ganz gut aushalten – genau wie im Dezember 2019.

Aber genau wie im Vorjahr hielten die Gäste aus dem Münsterland nur einen Satz bei den Stralsunder Wildcats mit. Den ersten Durchgang verloren die BSV-Frauen mit 22:25. In den anderen beiden holten sie beim Tabellenersten der abgebrochenen vergangenen Saison insgesamt nur noch 25 Punkte. Nach knapp 70 Minuten hieß es 3:0 für Stralsund (25:22, 25:11, 25:14). „Der Gegner hat dann nichts mehr anbrennen lassen“, sagte Münch.

Überrumpelt

Die 260 Zuschauer werden sich am Samstag in der Anfangsphase über ihre Masken hinweg erstaunt angeschaut haben. Wer dominierte da: nicht der Favorit, sondern Ostbevern. „Wir sind hervorragend ins Spiel gekommen, waren sehr fokussiert und haben Stralsund etwas überrumpelt“, sagte der BSV-Coach. Mit 12:3 ging sein Team in Führung. Dann schlugen die Gastgeberinnen zurück. Während sie aufholten, verloren die Gäste „ihre Unbefangenheit“, so Münch. „Wir haben nicht viel falsch gemacht, haben aber auch keine Risikobereitschaft mehr gezeigt.“ Nach dem 14:14 legte Ostbevern zwar noch zum 19:16 vor, doch Stralsund konterte zum 19:20 und sicherte sich schließlich den Satz.

0:8-Rückstand

Münch zeigte sich beeindruckt: „In den engen Phasen war Stralsund auf den Punkt genau da – in den entscheidenden Momenten ohne Fehler und sehr stabil.“ Das galt auch für die folgenden beiden Sätze. Im zweiten liefen die BSV-Frauen gleich einem 0:8-Rückstand hinterher. Näher als auf 9:14 kamen sie nicht mehr heran. „Wir waren in einigen Phasen gleichauf, hatten aber nicht mehr den Flow aus dem ersten Satz“, erklärte der BSV-Trainer. Im dritten Abschnitt blieben die Ostbevernerinnen bis zum 7:8 dran, ehe sie Stralsund auf 7:15 davonziehen ließen. Das war’s. Als wertvollste Spielerinnen wurden zwei Außenangreiferinnen gekürt: Laura Kurtze für Stralsund und Anna Dreckmann.

„ Ich bin von dem Auftritt nicht enttäuscht. Ich bin von dem Auftritt nicht enttäuscht. “ Dominik Münch

„Wir haben nicht in der Annahme verloren, die stand gut. Wir waren im Angriff nicht durchschlagskräftig genug, und hatten nachher im Block und in der Abwehr nicht mehr den Zugriff wie am Anfang“, analysierte Münch. „Wir hätten gerne einen Satz mitgenommen, aber ich bin von dem Auftritt nicht enttäuscht. Wir werden unsere Lehren daraus ziehen.“

Einfacher wird es im nächsten Spiel ganz sicher nicht: Mit DSHS SnowTrex Köln kommt am Samstag der noch unbesiegte Tabellenzweite nach Ostbevern.

BSV-Frauen: Rüdingloh, van der Veer, A. Dreckmann, van Clewe, L. Dreckmann, Horstmann, Seidel, Mersch-Schneider, Peters, Tewinkel, Ottens, Kolkmann.