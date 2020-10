Mit zwölf Punkten aus sieben Begegnungen liegen die Fußballer des BSV Ostbevern nach einem Drittel der Saison bestens im Rennen. Mit Platz fünf hätte beim Aufsteiger kaum jemand gerechnet. Drei Zähler davon resultieren vom 3:1 (0:1)-Auswärtserfolg in Albersloh.

„Ich bin nur bedingt zufrieden“, begann Coach Daniel Kimmina seine Ausführungen zum Auftritt beim Schlusslicht. „In der ersten Halbzeit haben wir da weitergemacht, wo wir in Greffen aufgehört haben. Albersloh war gleichwertig, galliger und williger. Für die geht es jetzt schon ums Überleben in der A-Liga. Wir sind der Musik nur hinterhergelaufen.“

Nur eine nennenswerte Möglichkeit erspielten sich die Gäste. Carsten Essers Versuch wurde vom GW-Torhüter pariert. Auf der Gegenseite brachte Paul Sommerfeld seine Farben nach gut einer halben Stunde in Führung, als die Blau-Weißen den Ball im Aufbau vertändelt hatten. „Wir haben nicht umgesetzt, was wir seit Dienstag besprochen hatten. In der Pause haben wir reagiert und dreimal gewechselt“, so Kimmina weiter. „In der zweiten Hälfte war es ein ganz anderes Spiel. Wir haben die Mehrzahl der Zweikämpfe gewonnen, den Ball auch mal ruhig laufen lassen und zwei Elfmeter erzwungen. Beide Male ist Carsten Esser in höchster Not gelegt worden.“ Michael Sanders verwandelte beide souverän. Neben Essers 3:1 (79.) hätten auch Niclas Leinkenjost und Falk Droste treffen können.

BSV:Jürgens – Büst, Droste, Kleine Büning (46. Cramer), Kipp (46. Hülsmann) – Lührmann, Schulze Hobeling, Kowol (83. Rusche) – Leinkenjost, Esser, Langanke (46. Sanders).Tore: 1:0 Sommerfeld (31.), 1:1, 1:2 Sanders (Foulelfmeter 55./60.), 1:3 Esser (79.).