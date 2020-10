Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern stehen vor ihrem ersten Geisterspiel. Beim Heimmatch am Samstag um 19 Uhr gegen den bislang noch unbesiegten Tabellenzweiten DSHS SnowTrex Köln sind keine Zuschauer zugelassen. Darauf einigten sich Verein und Kommune am gestrigen Mittwoch.

„Im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen Situation wollen wir bei zunehmender Infektionszahl unseren Beitrag leisten“, erläuterte Abteilungsleiter Dominik Münch die Entscheidung.

Damit ist gleichzeitig auch ein Plan vom Tisch, nach dem die Blau-Weißen – zusätzlich zu den Spielerinnen, Betreuerstäben, Orga-Personal und Schiedsrichtern – maximal 50 Besucher in der Beverhalle hätten zulassen dürfen. Diese hätten die komplette Zeit einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen und einen Getränkeverkauf hätte es auch nicht gegeben.

Dass die Begegnung am Samstag aufgrund der sich deutlich negativ entwickelnden Infektionslage und des weitgehenden Verbots von Amateursport ab Montag komplett ausfällt, glaubt der BSV-Übungsleiter indessen nicht. „Ich gehe davon aus, dass das Spiel stattfindet.“

Schon am Wochenende hatte das Präsidium des Westdeutschen Volleyballverbandes entschieden, dass alle Spielklassen in seinem Verantwortungsbereich – von der Kreisliga bis zur Oberliga – den Spielbetrieb bis zum 22. November aussetzen. Ausgefallene Begegnungen sollen später nachgeholt werden. Allerdings ließ der WVV den Vereinen eine Hintertür offen. Wenn beide beteiligten Mannschaften Interesse an einer Austragung hätten, könnten dieser Vergleich stattfinden.

Münch stellte nun klar, dass die BSV-Volleyballabteilung von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hätte. Darüber hinaus hatte der Coach den Eindruck gewonnen, dass alle Vereine, mit denen er gesprochen habe, diesbezüglich an einem Strang ziehen würden.

Beim SV Ems Westbevern habe es Überlegungen gegeben, ob die drei U 13-Mannschaften in der Bezirksliga möglicherweise gegeneinander antreten könnten, da sie im Trainingsbetrieb ehedem miteinander zu tun hätten, berichtet Beate Laubrock. Aber man habe die politische Entscheidung aus Berlin abwarten wollen. Nach den gestrigen Beschlüssen von Kanzlerin Angela Merkel und den Länderchefs zum Amateursport haben sich all diese Gedankenspiele erledigt. „Und die Gesundheit geht vor“, so die Abteilungsleiterin.