Großes Lob gab es in diesem Jahr für die Bundeschampionate, die der Corona-Pandemie zum Trotz und unter strengen Hygieneauflagen ausgetragen wurden und dadurch dem gesamten Pferdesport einen wichtigen Impuls gegeben haben. 2021 sollen die Bundeschampionate nun wieder in kompakter Form – alle Disziplinen gleichzeitig – ausgetragen werden, wie die reiterliche Vereinigung mitteilt. Neu ist allerdings der Termin. So finden die Bundeschampionate 2021 nicht wie gewohnt im September, sondern bereits vom 11. bis 15. August statt.

„Der frühe Termin ist vor allem den Europameisterschaften im eigenen Land geschuldet, die – Stand heute – an den ersten beiden Septemberwochenenden in Riesenbeck und Hagen am Teutoburger Wald stattfinden werden. Das letzte Augustwochenende passte auch nicht wegen der WM der jungen Dressurpferde, ein späterer Termin nicht wegen der Springpferde-WM“, erklärt Turnierleiter Markus Scharmann die Terminverschiebung, die vorerst nur 2021 gelten soll.

„Wir freuen uns schon sehr darauf, hoffentlich wieder viele Zuschauer in Warendorf begrüßen zu können“, sagt Scharmann. „Wir hatten in diesem Jahr zwar auch viele positive Rückmeldungen, aber der gesellschaftliche Teil ist für die Bundeschampionate einfach unersetzlich.“

Man werde allerdings versuchen, so Scharmann, möglichst viele Anregungen aus diesem Jahr bei der Planung für 2021 zu berücksichtigen. Dazu gehören neben Veränderungen im Stallbereich auch eine Überarbeitung des Platzkonzeptes. „Vorrangiges Ziel ist es, an den Prüfungsplätzen mehr Freiraum zu schaffen und die Pferdeführung zu verändern“, so Scharmann. Ferner soll geprüft werden, welche weiteren Neuerungen übernommen werden, die eigentlich schon für dieses Jahr geplant waren – wegen der Pandemie allerdings nicht umgesetzt werden konnten.

Überlegungen, die Bundeschampionate erneut auf zwei Wochenenden zu entzerren, wurden aus Termin- und Kostengründen verworfen. „Schließlich ist es ja auch der besondere Reiz an den Bundeschampionaten, dass sich hier Vertreter aller Disziplinen treffen“, erklärt Scharmann.