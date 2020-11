Spielbetrieb und Training: Entscheidungen weiter offen

Für Andreas Schneider stand am Samstagabend fest: Volleyball ohne Zuschauer, das ist ein Riesenunterschied zum Volleyball mit Fans. „Die Mannschaft hat besonders im ersten Satz gekämpft wie verrückt, aber die Unterstützung von außen fehlte“, sagte der Teammanager des BSV Ostbevern nach der 1:3-Niederlage gegen DSHS SnowTrex Köln. Wahrscheinlich hätte das Publikum auch in den anderen drei Sätzen noch etwas helfen können, vermutete Schneider.

Andererseits hat der Fan-Ausschluss, den der Zweitligist nach Absprache mit der Gemeindeverwaltung beschlossen hat, auch eine kleine gute Seite für die BSV-Verantwortlichen: Der Aufwand, um die Hygienevorschriften einzuhalten, ist bei einem Geisterspiel deutlich geringer.

Volleyball: Ostbevern gegen Köln 1/58 Die Zweitliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren das Geisterspiel in der Beverhalle gegen DSHS SnowTrex Köln mit 1:3 am 31. Oktober 2020. Foto: Ralf Aumüller

Laut Spielplan tritt Ostbevern in der Nord-Staffel ab jetzt bis einschließlich 5. Dezember nur noch auswärts an – fünfmal in Folge. Bleiben die Fragen, ob überhaupt weitergespielt wird und ob die BSV-Frauen trainieren dürfen. Für den Amateursport sind Training und Wettkampf nach der jüngsten Corona-Verordnung bis Ende November verboten.

Die Volleyball-Bundesliga (VBL) sieht die 2. Liga zumindest im semiprofessionellen Bereich und will den Spielbetrieb aufrechterhalten. „Das wird von einigen Vereinen kritisiert“, weiß Schneider. Am Mittwoch sei mit dem Dachverband eine Videokonferenz geplant.

Bis dahin weiß der BSV Ostbevern auch, ob er für sein Zweitliga-Team von der Gemeindeverwaltung eine Sondergenehmigung bekommt, um auch im November die Sporthalle fürs Training nutzen zu dürfen. Eine Entscheidung darüber erwartet Andreas Schneider am heutigen Montag.