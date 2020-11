In den Ligen des Westdeutschen Tennis-Verbandes (WTV) sollte die Wintersaison Mitte November beginnen. Ein Wochenende später war der Auftakt für die ersten Mannschaften auf Münsterland-Ebene geplant. Der Start muss wegen der Corona-Schutzverordnung in NRW, die Tennis in der Halle bis Ende November verbietet, verschoben werden. Auf wann? Das ist offen und richtet sich nach der Entwicklung der Pandemie.

Der Wille beim WTV ist da, die Mannschaftsspiele in diesem Winter auszutragen. Auf der Homepage des Verbandes heißt es in einer aktuellen Mitteilung: „Angestrebt wird eine Durchführung des Spielbetriebs, solange dies die Beschlüsse und Verordnungen der Landesregierung zulassen.“ Der WTV will das weitere Vorgehen „zeitnah klären und kommunizieren“.

In der Tennishalle Ostbevern wollen in diesem Winter laut Inhaber Frank Müller insgesamt 14 Mannschaften ihre Heimspiele austragen – sieben vom TC Ostbevern, drei von der SG Grün-Weiß Telgte, eine von Ems Westbevern und drei von Saxonia Münster. Im November waren sechs Partien geplant. „Wenn die Saison im Dezember losgeht, bekommen wir die Spiele noch gut unter“, sagt Müller. Wird der Auftakt in den Januar verschoben, könnte es eng werden mit den Hallenzeiten.