BSV Ostbevern bekommt Genehmigung – Training erlaubt

Die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern dürfen weiter in die Halle: Wie Gemeinde-Sprecherin Ulrike Jasper am Dienstag erklärte, erteilt die Verwaltung der Zweitliga-Mannschaft eine Sondergenehmigung. Nach der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW sind alle Sportstätten bis Ende November geschlossen. Das Sportverbot gilt für den Amateurbereich. Der Dachverband Volleyball-Bundesliga (VBL) stuft die Erst- und Zweitligisten als Profis beziehungsweise Halbprofis ein.

Der Verein habe den Antrag noch am Wochenende an die Gemeinde geschickt, sagte Teammanager Andreas Schneider . Aus dem Rathaus gibt es grünes Licht – fürs Training, so Jasper. Mehr braucht der BSV auch erst einmal nicht, weil der Zweitligist im November noch viermal in Folge auswärts antritt.

„ Nirgendwo ist’s sicherer als bei uns in der Mergelsberg-Halle. Nirgendwo ist’s sicherer als bei uns in der Mergelsberg-Halle. “ Markus Friedrich (Skurios Volleys Borken)

Am kommenden Samstag (7. November, 19.30 Uhr) spielen die Ostbevernerinnen – ohne Zuschauer – bei den Skurios Volleys Borken. Wenn‘s um Corona geht, bleibt Borkens Teammanager Markus Friedrich laut eines Berichts der Borkener Zeitung komplett gelassen: „Nirgendwo ist’s sicherer als bei uns in der Mergelsberg-Halle. Da besteht absolut keine Ansteckungsgefahr.“ Die Skurios Volleys bestreiten am Mittwoch noch das Nachholspiel beim VC Allbau Essen.

Noch ist aber gar nicht sicher, dass die Zweitliga-Saison in diesem Monat fortgesetzt wird. Einige Clubs seien damit nicht einverstanden, so Andreas Schneider. Vereine, die Probleme mit dem Trainings- und Spielbetrieb haben, sollen sich bei der VBL melden. Am Mittwochabend wird der Dachverband mit den Clubs konferieren.