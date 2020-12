Westbevern -

Beide Seiten sind glücklich miteinander, also ist die frühzeitige Vertragsverlängerung von Andrea Balderi nur folgerichtig. Der Trainer geht im Sommer 2021 in seine vierte Saison bei Ems Westbevern. Dabei hat der Münsteraner in diesem Jahr mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen.