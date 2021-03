Bis zu 20 Kinder unter 15 Jahren dürfen in NRW seit Anfang dieser Woche wieder im Freien zusammen Sport treiben. Im Beverstadion passiert aber weiterhin nichts. Die Jugendabteilung des BSV Ostbevern verschiebt den Start erneut nach hinten, der Trainingsbetrieb wird mindestens bis zum 19. März ausgesetzt. Das hat der Jugendvorstand am Donnerstagabend beschlossen – „da sich das Infektionsgeschehen in Ostbevern weiter gesteigert hat und eine Trendwende dieser Entwicklung nicht erkennbar ist“, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt. Der Inzidenz-Wert der Gemeinde lag am Freitag bei 254,4. Der BSV-Jugendvorstand spricht von „einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung“ und hofft auf das Verständnis der Trainer, Betreuer, Kinder und Eltern. Am nächsten Donnerstag will die Führungsriege die Situation neu beraten.