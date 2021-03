Rusche für Kirchgessner: Neuer Trainer beim BSV Ostbevern

Christian Rusche stammt aus Mainz, in seiner kompletten Jugendzeit kickte er beim SV Gonsenheim. Aus beruflichen Gründen hörte er nach der A-Jugend auf. Als er 2010 nach Osnabrück gezogen ist, fing er wieder an. Beim SV Haste 01 spielte Rusche zunächst in der dritten Mannschaft und dann in der Ersten in der Bezirksliga. In Osnabrück-Haste coachte er die U 15. Nachdem er 2018 die Trainer-B-Lizenz erworben hatte, half Rusche in der Saison 2018/19 als spielender Co-Trainer mit, den Neuaufbau bei der U 23, der zweiten Mannschaft, der Sportfreunde Lotte in der Kreisliga B anzustoßen. Seit zwei Jahren lebt Rusche in Ostbevern. Seit dem Sommer 2019 trägt der zentrale Mittelfeldspieler das BSV-Trikot.