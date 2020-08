In Zusammenarbeit mit dem SC Preußen Münster und Agravis suchen die „ Westfälischen Nachrichten “ elf Mädchen und Jungen, die zu Beginn der DFB-Pokal-Partie

am Sonntag, 17. August (16 Uhr), mit den Profis auf das Spielfeld gehen. Der Traum wird wahr!

Ein kurzer Auftritt, aber ein umso größerer Moment für die Kids, der seinen festen Platz im heimischen Familienalbum finden dürfte. Dieser Tag wird unvergessen

bleiben. Schon bei der Anfahrt zum Stadion werden die Blicke groß sein, sobald es allerdings raus aufs Feld geht, dürften die Gewinner die Augen nur so aufreißen

vor Vorfreude, vor Anspannung, vor Begeisterung – Gänsehaut inklusive.

Noch spielen die Stars des FC Bayern bei der Weltmeisterschaft in Brasilien um den Titel mit. Aber in wenigen Wochen werden sie in Münster zu bestaunen sein.

Hautnah. Und möglicherweise sind sogar frischgebackene Weltmeister dabei.

Also, mitmachen und mit etwas Glück seid ihr dabei. Trikots und Hosen gibt es für die Gewinner als kleine Zugabe obendrauf. Nur einige Kleinigkeiten müssen bei der Bewerbung berücksichtigt werden:

- Gesucht werden Kinder im Grundschulalter (sechs bis zehn Jahre).

- Einsendeschluss ist der 31. Juli.

- Die Aufgabe ist, diesen Satz fortzuführen: „Ich bin Preußen, weil ....“

- Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Die Kinder können schreiben, malen, basteln oder ein Foto einschicken.

- Pro Kind ist eine erwachsene Begleitperson notwendig. Auch diese erhält eine Stehplatzkarte.

- Bewerbung per E-Mail: wn-marketing@wn.de

- Bewerbung per Post: Westfälische Nachrichten Marketing - Stichwort: Einlaufkids - 48 135 Münster

- Die Teilnehmer sollten Namen, Adresse und Rückrufnummer angeben. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

- Für alle, die auf Nummer sicher gehen wollen: Am heutigen Donnerstag (18 Uhr) beginnt der freie Verkauf der letzten rund 1200 Karten für das Bayern-Spiel.