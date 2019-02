Antwerpen entscheidet sich gegen Schleudersitz Uerdingen

Ole Kittner ist ja ein entspannter Typ. Natürlich auch ein super Verteidiger, wie der Abwehrchef des SC Preußen am Freitag beim 2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern eindrucksvoll bewies. Aber eben neben dem Platz ein Mann mit guten Antennen, mit ausgleichendem Gemüt, mit klaren Worten. Als er nach dem starken Auftritt gegen die Pfälzer erfuhr, dass sein Trainer Marco Antwerpen laut des Portals liga-drei.de neuer Trainer des Klassenrivalen KFC Uerdingen wird, war er überrascht, bekannte aber auch ehrlich: „Darüber haben wir diese Woche schon ein paar Witze gemacht...“

Was er damit sagen wollte: So groß der Reiz für den Coach auch sein mag, sich den Krefeldern mit ihren zumindest für Drittliga-Verhältnisse unbegrenzten finanziellen Möglichkeiten anzuschließen – vorstellen kann sich kaum jemand, dass der 47-Jährige und sein Assistent Kurtulus Öztürk sich diesem Risiko aussetzen.

Drei Szenarien

Sollten sie es doch tun, gibt es drei Szenarien: Steigen sie mit dem Neuling und aktuellen Tabellenvierten nicht auf, ist wohl im Sommer spätestens direkt wieder Schluss. Zumindest wenn man den Maßstab anlegt, mit dem Clubchef Mikhail Ponomarew bisher mit Trainern umging. Schaffen sie hingegen den Durchmarsch, wird das vor allem dem zweitligareifen Kader mit prominenten Namen wie Kevin Großkreutz, Stefan Aigner, Dominic Maroh, Adriano Grimaldi, Osaymen Osawe oder Adam Matuschyk zugeschrieben (Devise: Damit war es ja auch einfach) – und bei der ersten Negativserie in Liga zwei droht dennoch der Rauswurf. Szenario drei beschriebe den Aufstieg und eine anschließende Zugehörigkeit zur Spitzengruppe im Unterhaus. So oder so scheint der Verein inzwischen einen Ruf zu besitzen, der die Suche nach einem Nachfolger des zu Wochenbeginn nach einem Spiel in diesem Kalenderjahr (0:3 gegen Würzburg) entlassenen Stefan Krämer nicht erleichtert.

Antwerpen gilt als extrem ehrgeizig, auch was persönliche Ziele betrifft. Aber auch als ehrliche Haut, die klipp und klar sagt, was Sache ist. Am Freitag betonte er: „Ich habe Vertrag und sitze auch nächste Woche noch auf der Preußen-Bank.“ Mehr drüber sprechen wollte er nicht. „Wir reden doch jetzt nicht wirklich nur darüber, oder? Wir haben gerade ein Spiel gewonnen.“ Aus seinem Umfeld ist zu hören, dass das Erfolgsgespann zwar eine konkrete Anfrage vorliegen hatte, auch über einen sofortigen Wechsel nachdachte, sich dann aber frühzeitig dagegen entschied.

Glaubhafte Signale aus den SCP-Reihen

Antwerpen und der KFC – das wird nichts. Auch wenn der „Reviersport“ noch am Freitagabend dasselbe berichtete wie liga-drei.de. Zumindest sprechen alle Signale aus den SCP-Reihen dagegen, und die sind glaubhaft. Am 25. Februar tritt Münster übrigens in Duisburg gegen Uerdingen an.