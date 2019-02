Zuletzt war es beim SCP still geworden um Warschewski. Das Sturmtalent, das sich durch starke Auftritte auch in den Fokus der U19-Nationalmannschaft gespielt hatte, konnte nach einem im August 2017 zugezogenen Mittelfußbruch lange nicht an seine Top-Leistungen anknüpfen.

Die Comeback-Versuche wurden in der Folge immer wieder durch kleinere Erkrankungen erschwert. Seit Anfang Dezember war der 20-Jährige gar nicht mehr im Mannschaftstraining. Ab Mitte Februar soll er nun dem Verein zufolge wieder langsam an den Trainingsbetrieb herangeführt werden.

Laut der Pressemitteilung stellte sich nach intensiven Bemühungen des SCP-Mannschaftsarztes Dr. Tim Hartwig heraus, dass die lange Pause auf „eine familiär bedingte Belastungsreaktion“ zurückzuführen war.