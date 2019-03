Preußen Münster verabschiedet Torflaute - Cueto bärenstark beim 4:0

So beendet der SC Preußen Münster seine Torflaute, eindrucksvoll. Das Heimspiel in der 3. Liga gegen den VfR Aalen wurde mit 4:0 (1:0) fast schon standesgemäß gewonnen. Münster im Aufwind, seit drei Partien nicht mehr unterlegen, und nun das Schlusslicht in die Schranken gewiesen. Rene Klingenburg (7.) sowie der starke Lucas Cueto (61. und 67.) und Ole Kittner (81.) trafen vor 5230 Zuschauern. Das Team von Trainer Marco Antwerpen darf eher nach oben schielen, vielleicht noch Rang vier anvisieren, als sich nach unten orientieren.

Nach dem 0:0 in Duisburg gegen Uerdingen stellte Antwerpen sein Team aus zwei Positionen um. In der Mittelfeldzentrale kehrte Rene Klingenburg nach seiner Gelb-Sperre in die erste Formation zurück, Kevin Rodrigues Pires war raus. Zudem kam Cyrill Akono als zentraler Angreifer zum Zuge, Philipp Hoffmann rutschte aus dem Team.

Wunsch-Start für die Preußen

Die Partie begann wunschgemäß für den SCP. Bereits nach sieben Minuten markierte Klingenburg das 1:0. Nach einer Ecke von Martin Kobylanski köpfte Lukas Schnellbacher den Ball vor die Füße des Preußenspielers. Kein Problem für Klingenburg, aus elf Metern zu treffen. Das Schlusslicht aus Aalen, unlängst mit einem 4:1-Erfolg über Unterhaching aufhorchend, fanden nur langsam ins Spiel. Überraschend fiel der Ausgleich, als Mathias Morys aus wenigen Metern „abstaubte“. Doch Schiedsrichter Justus Zorn (Freiburg) hatte eine Abseitsstellung gesehen. Denn zuvor hatte SCP-Keeper Schulze Niehues glänzend einen Kopfball von Schnellbacher abgewehrt. Die Resteverwertung von Morys wurde abgepfiffen. Glück für die Preußen in diesem Moment.

SC Preußen Münster - VfR Aalen 1/12 SC Preußen Münster - VfR Aalen - Tor und Torjubel zum 1:0 durch Klingenburg Foto: Jürgen Peperhowe

SC Preußen Münster - VfR Aalen - Schulze Niehues Foto: Jürgen Peperhowe

SC Preußen Münster - VfR Aalen - Tor und Torjubel zum 1:0 durch Klingenburg Foto: Jürgen Peperhowe

SC Preußen Münster - VfR Aalen - Morys gegen Akono Foto: Jürgen Peperhowe

SC Preußen Münster - VfR Aalen - Akono gegen Luca Schnellbacher und Morys Foto: Jürgen Peperhowe

SC Preußen Münster - VfR Aalen - Tor und Torjubel zum 1:0 durch Klingenburg Foto: Jürgen Peperhowe

SC Preußen Münster - VfR Aalen - Tor und Torjubel zum 1:0 durch Klingenburg Foto: Jürgen Peperhowe

SC Preußen Münster - VfR Aalen - Klingenburg Foto: Jürgen Peperhowe

SC Preußen Münster - VfR Aalen - Tor und Torjubel zum 1:0 durch Klingenburg Foto: Jürgen Peperhowe

SC Preußen Münster - VfR Aalen - Cueto gegen Nicolas Sessa Foto: Jürgen Peperhowe

SC Preußen Münster - VfR Aalen - Klingenburg gegen Schoppenhauer und Papadopoulos Foto: Jürgen Peperhowe

SC Preußen Münster - VfR Aalen - Rühle gegen Schoppenhauer Foto: Jürgen Peperhowe

Fast mit einem 1:1 in die Pause

Die Antwort der Preußen folgte prompt, als nach einer Bogenlampe von Klingenburg plötzlich Lucas Cueto (26.) allein vor VfR-Schlussmann Daniel Bernhardt stand. Doch sein Schuss landete an der Latte. Münster hatte ein paar richtig gute Ansätze in der Offensive. Doch ein Doppelpass zwischen dem starken Klingenburg und Tobias Rühle wurde am Pfosten ausgerechnet von Akono (32.) ins Aus bugsiert, der SCP verpasste es, aus seiner Überlegenheit weiteres Kapital zu schlagen. Vielmehr wären die Teams fast mit einem 1:1 in die Pause gegangen. Nach einem Freistoß von Traut prüfte SCP-Abwehrchef Ole Kittner (45.) seinen eigenen Schlussmann Schulze Niehues - doch der „Max“ war zur Stelle. Die Führung war konserviert. Trainer Antwerpen durfte nicht viel zu bemängeln gehabt haben, nur das zweite Tor fehlte halt.

Aalen machte Druck

Die erste Gefahr ging von Aalen aus nach Wiederanpfiff, weil Ole Kittner im Mittelfeld zum Zweikampf zu spät kam, konnten die Gäste kontern. Aber Petar Sliskovic konnte aus wenigen Metern nicht zum 1:1 treffen. Auf der Gegenseite wollte Akono nach einem Zweikampf im Strafraum mit Sliskovic „ein bisschen“ Elfmeter schinden, der Referee fiel nicht darauf rein. Aber Aalen drängte jetzt, agierte nicht wie ein Kellerkind, eigentlich ein interessantes Spiel für die Zuschauer. Mit jedem Augenblick wurde es brenzliger für die Hausherren, Morys, Schnellbacher und Sliskovic kamen zum Abschluss, konnte aber im letzten Moment geblockt werden. Wo blieben die Konter des SCP?

Auf der Siegerstraße

Naja, ein Konter war es nicht, aber das Umschaltspiel der Preußen klappte nach einer Stunde richtig gut. Ballgewinn, Akono steckt durch, Cueto schließt ab, wieder mit Lattenberührung, aber dieses Mal senkt sich die Kugel ins Tor. 2:0, die Preußen auf der Siegerstraße. Ganz klar, zumal wenig später wieder Cueto zur Stelle war. Einwurf Menig, Kopfballverlängerung des eingewechselten Philipp Hoffmann, Cuetos Schuss rutscht VfR-Keeper Bernhardt „durch die Hosenträger“. Münster führte mit 3:0.

Cueto hatte noch die Chance zum Hattrick, Kevin Rodrigues Pires prüfte Bernhardt, dann war Schulze Niehues zur Stelle bei einem Sessa-Schuss. Es blieb interessant auf beiden Seiten, am Sieg der Preußen gab es dennoch wenig Zweifel. Zumal Kittner mit einem geschickten Kopfball nach Freistoß vo Rodrigues Pires auf 4:0 stellte. Der höchste Saisonsieg des SC Preußen war perfekt.

Münster: Schulze Niehues - Menig, Kittner, Schweers, Heidemann - Braun - Kobylanski (74. Rodrigues Pires), Klingenburg - Rühle (63. Hoffmann), Akono (82. Müller), Cueto. - Trainer: Antwerpen.

Ersatzbank: Schnitzler (Tor), Dadashov, Schwarz, Schweers.

Aalen: Bernhardt - Traut, Schoppenhauer, Rehfeldt, Funk (79. Ristl)- Papadopoulos (64. Andrist) - Sliskovic (70. Schoor), Geyer, Schnellbacher - Morys, Sessa. - Trainer: Schmitt.

Ersatzbank Husic (Tor), Letard, Büyüksakarya, Bühler.

Tore 1:0 Klingenburg (7.), 2:0 Cueto (61., Vorarbeit Akono), 3:0 Cueto (67., Kopfballvorlage Hoffmann), 4:0 Kittner (81., Freistoß Rodrigues Pires). - Zuschauer: 5230 . - Schiedsrichter: Zorn (Freiburg). - Gelbe Karten: Kittner, Cueto, Akono / Papadopoulos