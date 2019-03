Münster -

352 Minuten ohne Gegentor: Max Schulze Niehues, die Nummer eins des SC Preußen Münster, hat seinen Kasten jüngst erstaunlich sauber hinterlassen. Das soll am Samstag beim Gastspiel in Cottbus so bleiben. Im Hinspiel gab es bereits ein 3:0. Mit Schulze Niehues zwischen den Pfosten. Läuft doch!