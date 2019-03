Diese Spur führt in den Norden. Wird Sven Hübscher wirklich der nächste Trainer beim SC Preußen Münster ? Einiges deutet daraufhin, dass der 40 Jahre alte Fußballlehrer seine Zelte bei Werder Bremen abbaut. Dort trainiert er den Tabellendritten der Regionalliga Nord , die U-23-Auswahl. Das Thema Aufstieg dürfte dabei für die Werder-Reserve keines mehr sein – 19 Punkte beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter VfL Wolfsburg II. Allerdings: Hübscher hat noch einen über den Sommer hinaus laufenden Kontrakt an der Weser. SCP-Sportchef Malte Metzelder sagte auf Anfrage: „Das ist eine spannende und interessante Personalie.“ Wie heiß die Personalie noch werden kann, hängt vor allem von Hübschers Arbeitgeber in Bremen ab.

Hübscher in der Pole-Position, der SCP soll zudem Interesse an Hannes Drewes haben oder gehabt haben. Der 36-Jährige betreute bei Holstein Kiel von 2011 bis 2016 sowohl die U 17 wie auch die U 19. In der vergangenen Saison war er Coach bei Zweitligist Erzgebirge Aue. Keine Kandidaten in Münster sind dagegen wohl Nils Drube (SF Lotte), Ismail Atalan (zuletzt VfL Bochum) oder Dimitrios Grammazis (jetzt Darmstadt 98).

Hübscher beendete verletzungsbedingt Anfang 20 seine Karriere als Spieler, war zunächst Junioren-Coach beim DSC Wanne-Eickel. Seit 2000 war er bei Schalke 04 aktiv, zunächst als Junioren-Coach. Im Zuge der Beförderung von Jens Keller zum Chefcoach des Erstligisten stieg auch Hübscher zum Co-Trainer des Bundesliga-Teams aus. Keller war vor der Beförderung U-17-Trainer, Hübscher U-16-Coach. Als Assistent von Keller wurde ihm der Spitzname „The Brain“ verpasst, er soll das „Gehirn“ in der Co-Trainerriege unter Keller gewesen sein.

In Bremen heuerte er im Sommer 2017 als U-17-Trainer an, wurde dann aber nach der Beurlaubung von Oliver Zapel (Februar 2018) Cheftrainer der U 23, die aus der 3. Liga abstieg. Münster gewann dabei am 3. Februar 2018 nach 0:2-Rückstand mit 4:2 gegen die Werder-Zweite. Michele Rizzi drehte mit vier Treffern nach der Pause die Partie für den SCP, zwei Tage später war Zapel nicht mehr Trainer - und Hübscher befördert.

Pikanterie am Rande: Die letzten drei U-23-Trainer von Werder wurden mit der Zeit auch Chefcoach in der 1. Bundesliga, erst war es Viktor Skripnik, dann Alexander Nouri und zuletzt Florian Kohfeldt. Hübscher gilt als sogenannter Konzepttrainer, der sich in den Regionalligen und U-19-Bundesligen auskennt. Das passt in das Profil des SCP perfekt.