Preußen vertreiben die bösen Geister – 3:0-Sieg über Unterhaching

Preußen Münster hat die bösen Geister nach drei Niederlagen vorerst vertrieben. Der Fußball-Drittligist gewann die Heimpartie gegen die Spielvereinigung Unterhaching mit 3:0 (1:0) und legte sich nach dem 30. Spieltag ein Polster zu den Abstiegsrängen zu. René Klingenburg (7.), Philipp Hoffmann (82.) sowie Simon Scherder (88.) trafen zum Sieg für die Elf von Trainer Marco Antwerpen. Durchatmen.

Der Preußen-Coach nahm gleich vier Umstellungen vor. Rufat Dadashov (Gelbsperre und Länderspieleinsatz für Aserbaidschan), Martin Kobylanski, Philipp Hoffmann und Lucas Cueto wurden aus der Startelf gekegelt. Nach dem 0:2 in Wiesbaden musste Antwerpen reagieren, drei Niederlagen in Folge sorgten für Alarmstimmung beim SCP. René Klingenburg, Cyrill Akono und Tobias Rühle sollten vor allem die Offensive beleben, nur zwei der letzten 13 Partien waren mit Torerfolgen der Preußen garniert. Zudem war auch Kevin Rodrigues Pires im defensiven Mittelfeld erste Wahl.

Und die Preußen waren dieses Mal in der Anfangsphase wacher. Ein erster Schuss von Sandrino Braun (5.) sorgte für Gefahr. Der SCP übernahm die Regie. Zwei Minuten später folgte das 1:0 bereits. Nach einer Ecke von Rodrigues Pires landete der missglückte Torschuss von Fabian Menig vor den Füßen von Klingenburg: Tor. Das siebte Saisontor tat Klingenburg, der den Verein nach der Saison aller Voraussicht verlassen wird, gut.

Schwung verpufft

Allerdings war Münsters Schwung schnell verpufft, weil die Gäste mit hohem Pressing den Spielaufbau beim SCP praktisch abschnitten. Allerdings hatten die Gäste auch nur eine hochkarätige Chance, als Max Schulze Niehues einen Schuss von der Strafraumgrenze von Sascha Bigalke entschärfte. Münster hatte gut und gerne 30 Minuten Leerlauf in der Offensive zu überstehen, ehe nach Flanke von Niklas Heidemann dann Menig köpfen konnte. Das Spiel war bis zur Pause gar nicht mal so schlecht, taktisch geprägt, allerdings ohne die spektakulären Szenen im Strafraum. Münster führte mit 1:0, weil der SCP in einem Moment dank Klingenburg effektiver als der Gegner war.

Schulze Niehues hält

Gleich nach Wiederanpfiff prüfte Orestis Kiomourtzoglou Münsters Keeper Schulze Niehues. Die Partie wurde offener, weil Unterhaching jetzt auch Räume frei gab. Heidemann (52.) schoss scharf und gewann wenig später den Ball auf der linken Seite, stürmte vor und verpasste dennoch knapp das 2:0. Stattdessen fast das 1:1, als Finn Porath durch die SCP-Abwehr stolzierte, doch den Querpass verwertete Kiomourtzoglou nicht – Schweers legte sich im letzten Moment in den Weg. Die Preußen im Glück.

Die Partie wogte jetzt hin und her. Klingenburg, freigespielt von Rühle, scheiterte an Torwart Lukas Königshofer, der Nachschuss von Sandrino Braun wurde erneut von Königshofer abgewehrt, dann kam der eingewechselte Philipp Müller einen Schritt zu spät. Drei Chancen in einem Angriff, die Preußen ließen was liegen. So blieb es spannend.

Heidemann mit starker Partie

Konter durch den agilen Heidemann? Kein Abnehmer in der Mitte. Konter aus der eigenen Hälfte von Müller? Der Preuße verliert den Zweikampf und kommt nicht zum Abschluss. Dann aber doch das 2:0, weil Heidemann den Ball an der Mittellinie gewinnt, durchsteckt zum eingewechselten Philipp Hoffmann (82.) – und der trifft mit seinem ersten Saisontor. Kurz vor Schluss erhöhte Münster durch Innenverteidiger Simon Scherder auf 3:0, der von der Strafraumgrenze traf. Job erfüllt, drei Punkte geholt, Münster hüpft etwas nach vorne in der Tabelle der 3. Liga.

Münster: Schulze Niehues - Schweers, Kittner, Scherder - Menig, Braun-Schumacher, Rodrigues Pires, Heidemann - Klingenburg (85. Kobylanski) - Rühle (76. Hoffmann), Akono (60. Müller). - Trainer: Antwerpen - Ersatzbank: Schnitzler (Tor), Schwarz, Heinrich, Lanius.

Unterhaching: Königshofer - Schwabl, Winkler, Greger, Dombrowka - Kiomourtzoglu (80. Hagn), Hong (67. Kaltner) - Porath, Bigalke - Schimmer, Krauß (67. Widemann). - Trainer: Schromm - Ersatzbank: Mantl (Tor), Bauer, Ehlich

Tore: 1:0 Klingenburg (7., Vorarbeit Menig), 2:0 Hoffmann (82., Ballgewinn Heidemann), 3:0 Scherder (88., Anspiel von Müller). - Schiedsrichter: Hussein (Bad Harzburg). - Zuschauer: 5737. - Gelbe Karten: Akono, Heidemann / Kiomourtzoglou