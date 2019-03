Knapp drei Jahre hat er demnächst bei Preußen Münster auf dem Buckel: Nach 24 Meisterschaftsspielen in dieser Saison ist es für Offensiv-Allrounder Tobias Rühle an der Zeit zu gehen: Der 28-Jährige verlässt den SC Preußen im Sommer und schließt sich dem Liga-Konkurrenten KFC Uedringen an.