Elf Spieler aus den Preußen-Aufgeboten sind aktuell auch Studenten. So viele kann wohl keine andere Profi-Mannschaft in Deutschland aufbieten. Mit Jannik Borgmann kommt im Herbst ein weiterer dazu. In " Anetts Fußballgeschichten" befasst sich die Moderatorin mit den Kickern selbst, aber auch mit dem Hintergedanken des Vereins und der Spitzensport-Förderung der Uni.