Außerdem berichtet Rühle, wie wohl er sich in den drei Jahren an der Hammer Straße gefühlt hat. Dass er seinem Ex-Club SG Sonnenhof Großaspach, der am Samstag in Münster gastiert, den Klassenerhalt wünscht, liegt natürlich auf der Hand... SC Preußen Münster: Interview mit Tobias Rühle